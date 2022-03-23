Минобороны Британии попросило YouTube удалить запись разговора Уоллеса с российским пранкером

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Министерство обороны Великобритании попросило видеохостинг YouTube удалить запись разговора главы британского оборонного ведомства Бена Уоллеса с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, один из которых выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Минобороны Британии попросило YouTube удалить запись разговора Уоллеса с российским пранкером
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом говорится в опубликованном сообщении Министерства обороны Британии.

В министерстве утверждают, что за этот подставной звонок ответственна Россия.

«Мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой Google и YouTube», — отмечается в заявлении.

Также в британском Минобороны утверждают, что эти видеоролики представляют значительный риск национальной безопасности Соединённого Королевства.

Как сообщило РИА Новости, пранкеры Вован и Лексус заявили, что они смогли провести видеоконференцию с Уоллесом от имени Шмыгаля 17 марта. За сутки в канале Вована в YouTube было опубликовано шесть фрагментов разговора. Речь шла о статусе Украины в НАТО, поставках вооружения, участии иностранных наёмников в боевых действиях на Украине и возможной украинской ядерной программе.

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