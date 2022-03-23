Минобороны Британии попросило YouTube удалить запись разговора Уоллеса с российским пранкером
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом говорится в опубликованном сообщении Министерства обороны Британии.
В министерстве утверждают, что за этот подставной звонок ответственна Россия.
«Мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой Google и YouTube», — отмечается в заявлении.
Также в британском Минобороны утверждают, что эти видеоролики представляют значительный риск национальной безопасности Соединённого Королевства.
Как сообщило РИА Новости, пранкеры Вован и Лексус заявили, что они смогли провести видеоконференцию с Уоллесом от имени Шмыгаля 17 марта. За сутки в канале Вована в YouTube было опубликовано шесть фрагментов разговора. Речь шла о статусе Украины в НАТО, поставках вооружения, участии иностранных наёмников в боевых действиях на Украине и возможной украинской ядерной программе.