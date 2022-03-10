Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Лондоне из-за поста со словами Лаврова

Администрация Twitter временно заблокировала страницу посольства России в Лондоне из-за публикации в соцсети заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе.

Как пишет РИА Новости, посольство опубликовало слова Лаврова о том, что «медучреждение давно не работало и использовалось Вооружёнными силами Украины и радикалами, в частности батальоном «Азов».

В посольстве подтвердили, что страницу дипмиссии временно заблокировали из-за нарушения правил соцсети, «запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней».

Вместе с тем нарушающим правила признали и комментарий посольства, в котором говорится, что на фотографиях с места происшествия запечатлена известный блогер Марианна Подгурская.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что на заседании СБ ООН делегация России предъявила доказательства того, что родильный дом в Мариуполе «давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами», откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал.