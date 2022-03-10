Лавров: роддом в Мариуполе давно стал базой для экстремистов

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

«На заседании СБ ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это была база ультрарадикального батальона.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что положение граждан в Мариуполе в результате действий националистов и городской администрации «достигло катастрофических масштабов».

В ДНР отметили, что в Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.