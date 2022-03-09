В МИД России призвали Украину обеспечить безопасный проход гражданских лиц по гумкоридорам
- AP
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По её словам, на практике договорённости зачастую не соблюдаются.
«Мы призываем украинскую сторону сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд», — заявила Захарова на брифинге.
Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из ряда украинских городов.
В штабе территориальной обороны ДНР добавили, что украинские власти подготавливают провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе.