В МИД России призвали Украину обеспечить безопасный проход гражданских лиц по гумкоридорам

Москва призывает Киев обеспечить безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам из ряда украинских городов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, на практике договорённости зачастую не соблюдаются.

«Мы призываем украинскую сторону сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд», — заявила Захарова на брифинге.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из ряда украинских городов.

В штабе территориальной обороны ДНР добавили, что украинские власти подготавливают провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе.