В МИД России призвали Украину обеспечить безопасный проход гражданских лиц по гумкоридорам

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Москва призывает Киев обеспечить безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам из ряда украинских городов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России призвали Украину обеспечить безопасный проход гражданских лиц по гумкоридорам
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По её словам, на практике договорённости зачастую не соблюдаются.

«Мы призываем украинскую сторону сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд», — заявила Захарова на брифинге.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из ряда украинских городов.

В штабе территориальной обороны ДНР добавили, что украинские власти подготавливают провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе.

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