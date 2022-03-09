Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии гумкоридоров из ряда украинских городов

Украинская сторона открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из ряда городов Украины. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

«С 09:00 будет введён режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск; Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) — Киев», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Верещук добавила, что военные объявили режим тишины с 10:00 до 22:00 мск.

Ранее глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил, что работа гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлена до 22:00 мск среды, 9 марта.