Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии гумкоридоров из ряда украинских городов

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Украинская сторона открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из ряда городов Украины. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.
Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии гумкоридоров из ряда украинских городов
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«С 09:00 будет введён режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск; Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) — Киев», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Верещук добавила, что военные объявили режим тишины с 10:00 до 22:00 мск.

Ранее глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил, что работа гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлена до 22:00 мск среды, 9 марта.

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