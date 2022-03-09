Власти Сум заявили о продлении работы гумкоридора в Полтаву на 9 марта

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Работа гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлена до 22:00 мск среды, 9 марта. Об этом сообщил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий.
Власти Сум заявили о продлении работы гумкоридора в Полтаву на 9 марта
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«Всю ночь работала переговорная группа, и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 9 марта, с 09:00 до 21:00 (22:00 мск. — RT)», написал он в Telegram.

Живицкий добавил, что выехать из города можно на личном транспорте, также будут организованы 22 вывозных автобуса.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о достижении договорённости об открытии гуманитарного коридора из города Сумы.

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