На Украине сообщили о достижении договорённости об открытии гумкоридора из Сум

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о достижении договорённости об открытии гуманитарного коридора из города Сумы.
На Украине сообщили о достижении договорённости об открытии гумкоридора из Сум
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

«Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован Минобороны России в соответствующем письме к МККК. То есть документальное подтверждение имеет и МКК, и Украина как сторона, с которой согласовывалось открытие гумкоридора», — заявила она.

Маршрут для эвакуации людей будет проходить через Сумы, Голубовку, Лохвицу, Лубны и Полтаву. Верещук обратила внимание на то, что никаких других маршрутов не было согласовано.

Режим тишины установлен с 09:00 по местному времени (10:00 мск).

«Временные рамки работы гумкоридора — с 9:00 до 21:00 (с 10:00 до 22:00 мск)», — добавила украинский вице-премьер.

Ранее Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны.

Мединский заявил, что украинская сторона заверила в открытии гумкоридоров с 8 марта.

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