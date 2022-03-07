Зампремьера Украины Верещук выступила против открытия предложенных Россией гумкоридоров

Открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны. Об этом заявила заместитель премьер-министра страны Ирина Верещук.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолётами полететь в Российскую Федерацию», — цитирует РИА Новости Верещук.

По её словам, эвакуация должна проходить исключительно в населённые пункты на территории Украины.

7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

При этом российские ВС будут следить за эвакуацией населения в том числе с помощью беспилотников, поэтому попытки киевских властей обвинить Россию в «срыве гуманитарной операции» бесполезны и бессмысленны, заявил гуманитарный штаб по реагированию на ситуацию на Украине.