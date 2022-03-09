В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с гумкоридорами в Мариуполе и Волновахе
- РИА Новости
«Киевский режим готовит очередные провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что выезды из городов могут быть заминированы.
«Штаб территориальной обороны ДНР призывает население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками», — подытожили в штабе.
Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из ряда украинских городов.