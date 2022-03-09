Минобороны: положение граждан в Мариуполе достигло катастрофических масштабов

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Положение граждан в Мариуполе в результате действий националистов и городской администрации «достигло катастрофических масштабов», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: положение граждан в Мариуполе достигло катастрофических масштабов
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«В Мариуполе положение граждан в результате чудовищных действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. В этом же городе на улице Куприна националисты осуществили подрыв линии электропередачи и нескольких ёмкостей с топливом, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят», — сказал он.

Также в Сумах националисты территориальной обороны не просто не препятствуют всплеску мародёрства, а сами сформировали преступное сообщество, отметил Мизинцев.

«Здание детской больницы используется подразделением сумской территориальной обороны в качестве опорного пункта», — добавил он.

9 марта президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обратил его внимание на меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Украины из районов боестолкновений, а также на попытки боевиков из нацформирований помешать этому.

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