Минобороны: положение граждан в Мариуполе достигло катастрофических масштабов
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«В Мариуполе положение граждан в результате чудовищных действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. В этом же городе на улице Куприна националисты осуществили подрыв линии электропередачи и нескольких ёмкостей с топливом, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят», — сказал он.
Также в Сумах националисты территориальной обороны не просто не препятствуют всплеску мародёрства, а сами сформировали преступное сообщество, отметил Мизинцев.
«Здание детской больницы используется подразделением сумской территориальной обороны в качестве опорного пункта», — добавил он.
9 марта президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обратил его внимание на меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Украины из районов боестолкновений, а также на попытки боевиков из нацформирований помешать этому.