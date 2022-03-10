В ДНР заявили о нахождении в Мариуполе около 400 тысяч мирных жителей

В Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«По моим подсчётам, это минимум 400 тыс. Это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдём средства и способы (их эвакуации. — RT)», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин также добавил, что Россия может оказать помощь с выводом гражданских лиц.

«Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что. Пока мы своими силами справляемся. Да, если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут», — сообщил он.

Ранее Басурин заявил, что организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена.