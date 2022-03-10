В ДНР заявили о нахождении в Мариуполе около 400 тысяч мирных жителей
- РИА Новости
«По моим подсчётам, это минимум 400 тыс. Это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдём средства и способы (их эвакуации. — RT)», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Басурин также добавил, что Россия может оказать помощь с выводом гражданских лиц.
«Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что. Пока мы своими силами справляемся. Да, если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут», — сообщил он.
Ранее Басурин заявил, что организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена.