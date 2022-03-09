Басурин: организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена

Организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором — в очередной раз провалена», — цитирует РИА Новости Басурина.

По его словам, «чем дольше украинские войска собираются «защищать» гражданских в Мариуполе, тем больше будет потерь среди гражданского населения».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 9 марта хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей по вине киевских властей не принесла ожидаемых результатов.

Также в Минобороны заявили, что Россия с начала спецоперации на Украине эвакуировала более 179 тыс. человек.