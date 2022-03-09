Минобороны: Россия с начала спецоперации эвакуировала более 179 тысяч жителей Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с начала проведения специальной военной операции Россией с Украины эвакуированы уже более 179 тыс. человек.

По словам Мизинцева, без участия украинской стороны в течение суток из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуированы более 5,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.

«Всего с начала проведения специальной военной операции эвакуированы уже более 179 тыс. человек, из них 45 436 детей», — сообщил он.

Ранее в МИД России призвали Украину обеспечить безопасный проход гражданских лиц по гумкоридорам.