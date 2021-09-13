«Американцы ждали других материалов»: о чём говорится в рассекреченном ФБР документе по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований опубликовало первый документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках недавнего указа президента США Джо Байдена. Из обнародованных материалов ФБР было изъято значительное число фрагментов. В отредактированном документе речь идёт, в частности, об экс-сотруднике консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, которого допрашивали в 2015 году «с целью выяснить обстоятельства его контакта с лицами, оказавшими значительную логистическую поддержку участвовавшим в терактах 11 сентября угонщикам». По мнению экспертов, документ был опубликован под давлением общественности США, однако он не раскрывает обстоятельств трагедии.

ФБР обнародовало первый документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа президента США Джо Байдена.

«Данный материал публикуется в соответствии с подписанным 3 сентября 2021 года указом о проведении анализа определённых документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года, для их последующего рассекречивания», — отмечается в пояснительной записке ведомства.

Стоит отметить, что перед публикацией из исходного текста 16-страничного документа, датированного 2016 годом, было изъято множество фрагментов.

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В рассекреченных ФБР материалах говорится о человеке, которого американские расследователи опрашивали 12 и 13 ноября 2015 года «в связи с его находящимся в обработке запросом на получение гражданства США и с целью выяснить обстоятельства его контакта с лицами, оказавшими значительную логистическую поддержку участвовавшим в терактах 11 сентября угонщикам Навафу аль-Хазми (Хазми) и Халиду аль-Мидхару (Мидхар)».

Сообщается, что этот источник, имя которого также было сохранено в тайне, «охотно предоставил множество конкретных деталей» о работе в консульстве Королевства Саудовская Аравия в Лос-Анджелесе. Кроме того, он сказал, что отлично помнит мельчайшие подробности встречи с гражданином королевства Омаром аль-Баюми, который помогал двум угонщикам снять квартиру, и другом Баюми — Бин Доном.

По данным ФБР, источник неоднократно заявлял, что не обсуждал события 11 сентября ни на территории мечети Короля Фахда в штате Калифорния, ни в консульстве. При этом он не смог объяснить, почему утверждения о том, что никто из тех, кого он знает, не обсуждали события 11 сентября на территории мечети после терактов, «вступают в прямое противоречие с тем, что сообщали источники».

В рассекреченных материалах сообщается, что американские следователи пытались установить, была ли встреча, в которой участвовали Баюми, Бин Дон, Мидхар и Хазми, запланирована заранее или же она произошла, как говорил Баюми, «случайно».

«Логистическая поддержка для Хазми и Мидхара со стороны Баюми касалась перевода, помощи с поездками, вопросов размещения и финансирования», уточняется в документе. Кроме того, отмечается, что Баюми часто говорил о джихаде.

Символика ФБР

© AP Photo/Jose Luis Magana

В отчёте также упоминается Фахад аль-Тумайри, который был сотрудником посольства Саудовской Аравии в США. Сообщается, что причастность Тумайри к «сети в Лос-Анджелесе», связанной с «элементами, имеющими отношение к Аль-Каиде»*, «представляется актуальным фактором для анализа его последовавшего содействия организации встречи между угонщиками, участвовавшими в терактах 11 сентября, и Баюми».

Несекретные материалы

Напомним, 3 сентября президент США Джо Байден издал указ, который предписывал Минюсту и другим ведомствам «проконтролировать анализ документов, имеющих отношение к расследованиям ФБР по факту терактов 11 сентября, для их последующего рассекречивания».

«Данный указ обязывает генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев», — говорилось в заявлении Байдена.

В тексте указа отмечалось, что информацию не следует оставлять засекреченной, «когда важность её раскрытия с точки зрения интересов общественности превышает любой ущерб национальной безопасности, который может быть обоснованно ожидаем впоследствии».

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Впрочем, Белый дом одновременно допустил, что данные могут остаться под грифом секретности, если их всё ещё нужно защищать «в интересах национальной безопасности» и есть основания полагать, что нацбезопасность США пострадает в результате их раскрытия.

Ранее, в августе, около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под обращением к Байдену, в котором призвали его не посещать памятные мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии, пока он не снимет гриф секретности с ряда документов, раскрывающих обстоятельства произошедшего. Авторы письма убеждены, что в этих материалах содержатся доказательства причастности официального Эр-Рияда к трагедии.

Между тем на днях посольство Саудовской Аравии в США заявило, что Эр-Рияд приветствует публикацию секретных документов, касающихся террористических атак 11 сентября. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что любые утверждения о причастности Саудовской Аравии к терактам являются ложными.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолёта, направив их на гражданские и военные объекты в Соединённых Штатах. Причём 15 из 19 террористов были гражданами Саудовской Аравии. Наиболее существенным по числу погибших стало нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Всего жертвами атак стали около 3 тыс. человек. Вашингтон возложил ответственность за трагедию на группировку «Аль-Каида» и её главаря Усаму бен Ладена, который был ликвидирован в 2011 году.

Теракт 11 сентября 2001 года

© AP Photo/Marty Lederhandler

Именно после терактов 11 сентября американские власти ввели свои войска в Афганистан, мотивируя это необходимостью провести миссию по борьбе с терроризмом, которая в результате растянулась почти на 20 лет. В августе 2021 года поспешный вывод американских военных из Афганистана способствовал дестабилизации обстановки в стране. Сейчас республику контролирует движение «Талибан»**.

«Ответ на критику»

По мнению экспертов, Вашингтон всё-таки решил обнародовать засекреченный ранее документ ФБР не в последнюю очередь из-за общественного давления.

«Это ответ на критику граждан США. Байден сначала под давлением общественности издал соответствующий указ, а теперь бюро выпустило первый документ, проливающий свет на какие-то детали обстоятельств терактов 11 сентября. Об этом долгое время просили родственники погибших. Многие американцы также сетовали на то, что прошло уже 20 лет после теракта, а значительная часть документов о нём до сих пор оставалась засекреченной. Из-за этого и предыдущая администрация Белого дома, и нынешняя не раз оказывались под шквалом критики», — сказал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

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Как, в свою очередь, напомнил американист и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, родственники погибших считают, что Саудовская Аравия якобы играла определённую роль в организации терактов на США 11 сентября.

«Однако в документе, опубликованном ФБР, об этом ничего не говорится. Речь идёт, конечно, о гражданах этой страны, однако никаких параллелей с её властями не проводится. Но упоминание всех этих лиц уже, по мнению Вашингтона, некий компромисс, на который идут американские спецслужбы, чтобы попытаться примирить в этом вопросе общество с администрацией Белого дома. Однако разведсообщество делает это довольно неуклюже: американцы ждали других документов», — сказал Судаков в комментарии RT.

Кроме того, с точки зрения Рогулёва, публикацией ранее засекреченных данных Байден хочет также сместить фокус внимания общественности с провальной операции США в Афганистане, которая фактически завершилась «бегством» американцев.

«Он это сделал, чтобы в том числе отвлечь граждан Соединённых Штатов от критики мер главы Белого дома, предпринятых в связи с ситуацией вокруг Афганистана, и вывода оттуда войск», — считает аналитик.

Кроме того, по его мнению, обнародование документов, связанных с трагедией 11 сентября, — ещё и способ в некоторой степени снять напряжение в американском обществе из-за внутренних проблем.

«Недовольство американцев ситуацией внутри страны лишь нарастает, и Вашингтону что-то надо с этим делать. Новая вспышка COVID-19, экономические и социальные проблемы, а также другие трудности, которые накопились, ставят американские власти перед необходимостью как-то «выпустить пар», — отметил эксперт.

Сотрудники ФБР

© AP Photo/Nam Y. Huh

При этом аналитики сходятся во мнении, что опубликованный документ, который составляет лишь малую долю от объёма информации, засекреченной ФБР, не раскрывает практически никаких деталей терактов 11 сентября. Более того, политологи считают, что американцы, а также мировая общественность, в обозримой перспективе вряд ли дождутся того, чтобы все обстоятельства этой трагедии «вышли наружу».

«У специальных служб США, в том числе и ФБР, есть масса возможностей не открывать всю информацию очень долгое время», — пояснил Рогулёв.

Судаков придерживается схожей позиции. По его словам, в обстоятельствах вокруг терактов 11 сентября «слишком много белых пятен», которые не объясняет опубликованный документ ФБР в рамках указа Байдена.

«В деле о трагедии очень много неувязок. А граждане США, да и мировая общественность, хотели бы получить полную картину того, что же произошло на самом деле 11 сентября в 2001 году. Но Вашингтон выдаёт лишь те документы, которые обнародовать ему по той или иной причине выгодно или несложно. В ближайшие десятилетия мы вряд ли станем свидетелями раскрытия всех обстоятельств дела», — заключил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.