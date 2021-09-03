«Гуманитарная катастрофа»: Путин высказался об итогах присутствия США в Афганистане

Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после окончания кампании США в этой стране. Президент обратил внимание на большое количество людей, работавших на западные страны и оказавшихся брошенными в Афганистане. По его словам, речь идёт о гуманитарной катастрофе. При этом глава государства выразил надежду, что талибы* войдут «в семью цивилизованных народов» и это позволит зарубежным странам эффективнее взаимодействовать с Афганистаном. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что афганские проблемы можно решить мирным путём.

Президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая произошла в Афганистане после вывода из страны войск США.

«Вы знаете, это, конечно, удобный случай, чтобы оттоптаться на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа — это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков», — сказал российский лидер во время пленарного заседания ВЭФ-2021.

Он напомнил, что американцы — «люди очень прагматичные». При этом, отметил Путин, США потратили на кампанию в Афганистане свыше $1,5 трлн.

«А результат какой? Нулевой», — подытожил президент. Он обратил внимание на огромное число людей, работавших на коллективный Запад, которые были «брошены в Афганистане» после вывода американского контингента. «Это и гуманитарная катастрофа», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что коллективный Запад продолжает политику навязывания извне стандартов другим странам, несмотря на уроки Афганистана. В этой связи президент также упомянул санкции, назвав их инструментом продолжения политики навязывания стандартов.

«Надеюсь, придёт осознание того, что действовать с прежних позиций (а прежние позиции заключались в том, чтобы «цивилизовывать» другие народы — привносить туда элементы цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает) — это ошибочная политика», — сказал он.

Глава государства также рассказал, что обсуждал ситуацию в Афганистане со многими коллегами, поскольку события в этой стране несут угрозу соседним с Россией государствам. По его словам, в случае «дезинтеграции» в Афганистане «не с кем будет разговаривать».

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«Если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений — свободное передвижение фактически через границы, — это и для нас, для России, имеет очень серьёзное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности», — пояснил президент.

Путин отметил, что, чем быстрее талибы войдут «в семью цивилизованных народов», тем легче зарубежным странам будет с ними взаимодействовать.

«(Будет проще. — RT) общаться, и как-то влиять, и задавать какие-то вопросы. Если не требовать, то ставить вопросы о том, что в рамках цивилизованных отношений должны соблюдаться цивилизованные правила», — добавил российский лидер.

Между тем в Евросоюзе также высказались на тему взаимодействия с талибами. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет контактировать с правительством Афганистана, которое сформируют представители движения «Талибан», для «поддержки населения страны».

Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД стран — членов сообщества, проходящей в столице Словении.

«Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог», — приводит ТАСС слова Борреля.

«Всплески противостояния уступят место переговорам»

Напомним, что в середине августа представители движения «Талибан» после захвата почти всей территории Афганистана объявили об окончании войны. Из страны бежал президент Ашраф Гани.

О важности диалога с талибами также высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе выступления перед участниками марафона «Новое Знание» министр выразил надежду, что в Афганистане остаётся возможность решить проблемы мирным путём.

«Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана в Панджшерском ущелье всё-таки уступят место переговорам», — сказал он.

Лавров также напомнил, что российская сторона контактировала со всеми без исключения афганскими общинами, включая талибов. По его словам, утверждения, что с талибами общаться не следует, — «это от лукавого».

«Есть решение Совбеза ООН, которое не объявляет всё движение «Талибан» террористическим, а накладывает санкции на конкретных лидеров «Талибана» за конкретные прегрешения, в том числе в плане террористической деятельности, вовлечения в наркотрафик и так далее», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что без диалога со всеми ключевыми игроками, действующими на территории Афганистана, невозможно решить проблемы этой страны.

«Пытаться утверждать, что талибы — это не основной игрок, не очень реалистично», — заключил Лавров.

Ранее корреспондент RT Мурад Газдиев, находящийся в Афганистане, рассказал о поведении талибов. По словам журналиста, взявшие под контроль Кабул боевики — это «талибы из другого материала по сравнению с тем, кем они были раньше, в 1990-х».

По его оценке, в Кабуле установилась спокойная обстановка, хотя «иногда раздаются выстрелы».

«Это совершенно другие люди... Я здесь не хочу кого-то хвалить или принимать чью-то сторону, но, объективно говоря, это уже политическая, а не религиозно-фанатическая сила, какой была раньше», — заключил Газдиев в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.