МИД России осудил авиаудар США в Кабуле, в результате которого погибли мирные граждане

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Россия осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане, в том числе авиаудар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД России осудил авиаудар США в Кабуле, в результате которого погибли мирные граждане
  • Reuters

«Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции — это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлёкшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы», — заявила Захарова.

Речь идёт о ракетном ударе военных США в Кабуле, который произошёл 29 августа.

По заявлениям Пентагона, беспилотник атаковал автомобиль террористов «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города во время вывода из страны американских войск.

Очевидцы сообщили о двух уничтоженных автомобилях и повреждённом здании. По данным CNN, погибли десять человек, в том числе шесть детей. Вместе с тем представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис сообщил о гибели семи детей на месте удара.

1 сентября Китай призвал расследовать случаи массового убийства мирных жителей военными США и их союзниками за 20 лет кампании в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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