Ariana News: при ракетном ударе в Кабуле погибли шесть человек

Короткая ссылка
Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ракетной атаки в Кабуле. Об этом сообщает афганский телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.
Ariana News: при ракетном ударе в Кабуле погибли шесть человек
  • Reuters

Как уточняется, ещё четыре человека получили ранения. 

По данным телеканала, два автомобиля и часть дома уничтожены в результате взрыва.

Ранее стало известно, что в Кабуле произошёл мощный взрыв. По данным СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле.

По заявлению талибов, целью авиаудара был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить