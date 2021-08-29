Ariana News: при ракетном ударе в Кабуле погибли шесть человек
- Reuters
Как уточняется, ещё четыре человека получили ранения.
По данным телеканала, два автомобиля и часть дома уничтожены в результате взрыва.
Six people including four children killed in Kabul rocket attackhttps://t.co/mFFVOl7rCm— Ariana News (@ArianaNews_) August 29, 2021
Six people including four children were killed and four others were wounded when a mortar hit a house in PD15 of Kabul city on Sunday evening, eyewitnesses said.#ArianaNewspic.twitter.com/hUueqmnzR9
Ранее стало известно, что в Кабуле произошёл мощный взрыв. По данным СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле.
По заявлению талибов, целью авиаудара был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.