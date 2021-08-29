Ariana News: при ракетном ударе в Кабуле погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ракетной атаки в Кабуле. Об этом сообщает афганский телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, ещё четыре человека получили ранения.

По данным телеканала, два автомобиля и часть дома уничтожены в результате взрыва.

Six people including four children killed in Kabul rocket attackhttps://t.co/mFFVOl7rCm



Six people including four children were killed and four others were wounded when a mortar hit a house in PD15 of Kabul city on Sunday evening, eyewitnesses said.#ArianaNewspic.twitter.com/hUueqmnzR9 — Ariana News (@ArianaNews_) August 29, 2021

Ранее стало известно, что в Кабуле произошёл мощный взрыв. По данным СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле.

По заявлению талибов, целью авиаудара был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.