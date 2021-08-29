AP: целью удара США в Кабуле был планировавший атаковать аэропорт террорист
- Reuters
Как пишет агентство, официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид заявил, что удар был нанесён по террористу, «когда он управлял автомобилем, начинённым взрывчаткой».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС США нанесли удар по предполагаемым боевикам «Исламского государства»**.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.