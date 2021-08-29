AP: целью удара США в Кабуле был планировавший атаковать аэропорт террорист

Целью авиаудара США в Кабуле был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя талибов.

Reuters

Как пишет агентство, официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид заявил, что удар был нанесён по террористу, «когда он управлял автомобилем, начинённым взрывчаткой». Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС США нанесли удар по предполагаемым боевикам «Исламского государства»**. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. ** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.