Reuters: США нанесли удар в Кабуле

ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.

По информации агентства, США нанесли ракетный удар по предполагаемым боевикам «Исламского государства»*.

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на афганскую полицию, ракета попала по дому в жилом квартале.

Ранее стало известно, что в Кабуле произошёл мощный взрыв. По данным СМИ, он произошёл в результате удара ракеты по одному из домов.

По информации агентства Aśvaka, которое ссылается на очевидцев, жертвами взрыва в жилом доме стали ребёнок и женщина, ещё три человека получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.