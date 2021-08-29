Reuters: США нанесли удар в Кабуле

Короткая ссылка
ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые пожелали сохранить анонимность.
Reuters: США нанесли удар в Кабуле
  • Reuters

По информации агентства, США нанесли ракетный удар по предполагаемым боевикам «Исламского государства»*.

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на афганскую полицию, ракета попала по дому в жилом квартале. 

Ранее стало известно, что в Кабуле произошёл мощный взрыв. По данным СМИ, он произошёл в результате удара ракеты по одному из домов.

По информации агентства Aśvaka, которое ссылается на очевидцев, жертвами взрыва в жилом доме стали ребёнок и женщина, ещё три человека получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить