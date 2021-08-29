В Пентагоне подтвердили авиаудар по автомобилю со взрывчаткой в Кабуле

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В Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города, сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования капитана Билла Урбана.
В Пентагоне подтвердили авиаудар по автомобилю со взрывчаткой в Кабуле
  • Reuters

«Мы уверены, что цель была успешно поражена. Значительные последующие взрывы автомобиля указали на наличие серьёзного количества взрывных веществ», — сказал он.

Урбан добавил, что военные «оценивают возможность жертв среди гражданского населения», однако пока не располагают данными на этот счёт.

29 августа в Кабуле произошёл мощный взрыв. Как изначально сообщили СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле.

По заявлению талибов, целью авиаудара США был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.

Вместе с тем очевидцы рассказали о гибели шести человек на месте взрыва, в том числе четырёх детей. Также сообщалось о двух уничтоженных автомобилях и повреждённом здании.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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