В Пентагоне подтвердили авиаудар по автомобилю со взрывчаткой в Кабуле
- Reuters
«Мы уверены, что цель была успешно поражена. Значительные последующие взрывы автомобиля указали на наличие серьёзного количества взрывных веществ», — сказал он.
Урбан добавил, что военные «оценивают возможность жертв среди гражданского населения», однако пока не располагают данными на этот счёт.
29 августа в Кабуле произошёл мощный взрыв. Как изначально сообщили СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле.
По заявлению талибов, целью авиаудара США был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.
Вместе с тем очевидцы рассказали о гибели шести человек на месте взрыва, в том числе четырёх детей. Также сообщалось о двух уничтоженных автомобилях и повреждённом здании.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.