В Пентагоне подтвердили авиаудар по автомобилю со взрывчаткой в Кабуле

В Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города, сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования капитана Билла Урбана.

«Мы уверены, что цель была успешно поражена. Значительные последующие взрывы автомобиля указали на наличие серьёзного количества взрывных веществ», — сказал он.

Урбан добавил, что военные «оценивают возможность жертв среди гражданского населения», однако пока не располагают данными на этот счёт.

29 августа в Кабуле произошёл мощный взрыв. Как изначально сообщили СМИ, это случилось в результате удара ракеты по одному из домов.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВС Соединённых Штатов нанесли удар в Кабуле.

По заявлению талибов, целью авиаудара США был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.

Вместе с тем очевидцы рассказали о гибели шести человек на месте взрыва, в том числе четырёх детей. Также сообщалось о двух уничтоженных автомобилях и повреждённом здании.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.