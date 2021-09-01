Китай призвал расследовать военные преступления США за 20 лет операции в Афганистане

Китай призвал расследовать случаи массового убийства мирных жителей военными США и их союзниками за 20 лет кампании в Афганистане. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Американские военные ушли из Афганистана, но совершённые ими и их союзниками за последние 20 лет преступления, связанные с убийствами мирных жителей, должны быть тщательно расследованы, а убийцы — привлечены к ответственности», — ответил он на вопрос журналиста Global Times.

Согласно данным МИД Китая, к апрелю 2020 года в войне в Афганистане во время пребывания там США погибли не менее 47 245 афганских мирных жителей.

В марте 2020 года апелляционная палата Международного уголовного суда единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане.

США осудили эти планы. После этого американский президент Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции в отношении членов МУС.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден отменил указ о санкциях и визовых ограничениях в отношении сотрудников суда.