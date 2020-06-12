Politico: Трамп разрешил вводить санкции против МУС, чтобы «защитить суверенитет США»

Президент США Дональд Трамп позволил вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда, который решил расследовать предполагаемые военные преступления американских войск в Афганистане, пишет Politico.

В частности, в подписанном главой Белого дома указе говорится: «Любая попытка МУС провести расследование, арестовать, задержать или подвергнуть уголовному преследованию любого военнослужащего Соединённых Штатов без согласия США… представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штаты, и я настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение для борьбы с этой угрозой».

С помощью этого шага, как поясняется в статье, Трамп заложил правовую основу для введения будущих санкций.

Его администрация уже выразила негодование по поводу усилий МУС по расследованию предполагаемых военных преступлений США в Афганистане. Как напоминает издание, Соединённые Штаты не являются участником Международного уголовного суда и не признают его юрисдикции.

По мнению издания, подписанный Трампом указ, определённо, вынудит суд работать упорнее.

Администрация нынешнего президента США со скептицизмом относится к многосторонним организациям. Она уже либо ограничила своё участие, либо вообще вышла из ряда подобных структур: самый последний пример — Всемирная организация здравоохранения.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Вашингтон не будет стоять в стороне, когда американцам «угрожает судебный фарс». Он также назвал Международный уголовный суд «коррумпированным», «крайне неэффективным» и «крайне политизированным». По мнению главы Госдепа, базирующийся в Гааге суд устроил «идеологический крестовый поход против американских военнослужащих».

Помпео также отметил, что санкции и ограничения будут вводится против должностных лиц МУС, «непосредственно вовлечённых» в расследование действий американских граждан, причём каждый случай будет рассматриваться отдельно.

«Мы отреагировали так, как должна реагировать ответственная нация», — подчеркнул глава Госдепа.

Министр обороны США Марк Эспер, советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и генеральный прокурор Уильям Барр высказались в схожем с Помпео ключе, отметив, что глава Белого дома предпринял необходимые шаги для защиты суверенитета Соединённых Штатов.

При этом Барр обвинил «иностранные державы, такие как Россия» в манипулировании МУС для реализации своей собственной повестки дня, однако вдаваться в подробности он не стал. Как напоминает Politico, Москва вышла из Международного уголовного суда в 2016 году после того, как последний опубликовал доклад, в котором «аннексия Крыма* в 2014 году» была названа оккупацией.

МУС осудил действия США, выступив в защиту своей работы. Он также предупредил, что действия Америки равносильны «нападению на интересы жертв зверских преступлений, для многих из которых суд представляет последнюю надежду на справедливость».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ)