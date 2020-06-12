Politico: Трамп разрешил вводить санкции против МУС, чтобы «защитить суверенитет США»

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El País: в ООН предупреждают — из-за пандемии к концу года 270 млн человек будет нечего есть El País
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BI: гарвардские учёные выяснили, что в Ухани «что-то происходило» ещё в начале осени Business Insider
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В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
В храме Всемилостивого Спаса в Митино проходит прощание с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным.
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Рестораторы Москвы оценили требования к работе предприятий общепита
Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по организации работы московских предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса.
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В Белоруссии обсудили готовящийся визит Зеленского в страну
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с коллегой из Белоруссии Игорем Сергиенко предстоящий визит украинского лидера Владимира Зеленского в Гродно.
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ВФС представила первый эпизод из цикла видеолекций «История самбо»
Всероссийская федерация самбо (ВФС) презентовала дебютную серию онлайн-цикла по истории развития данного вида спорта.
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Посол США от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Посол США в Москве Джон Салливан от имени американского лидера Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России.
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Это'О: Месси должен играть до 70 лет
Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О высоко отозвался о своём экс-одноклубнике Лионеле Месси.
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После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот.
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На Украине за сутки выявили 683 случая коронавируса
На Украине заявили, что за сутки в стране зафиксировали 683 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник раскрыл детали переговоров Шведа с «Химками»
«Химки» ведут переговоры по продлению контракта с российским защитником Алексеем Шведом и близки к достижению соглашения.
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В столице Афганистана произошёл взрыв в мечети
В мечети в западной части Кабула произошёл взрыв.
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«Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах
«Урал» сообщил, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» состоятся в присутствии зрителей.
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Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом информирует Министерство обороны.
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Йохауг приняла участие в выставочном легкоатлетическом турнире Impossible Games
Десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в легкоатлетическом турнире Impossible Games, который проходил в Осло.
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Рухани направил Путину поздравление с Днём России
Иранский президент Хасан Рухани направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Москве.
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СМИ рассказали об экологической ситуации на месте ЧП в Норильске
Агентство ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщило об экологической ситуации на месте разлива дизтоплива в Норильске.
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Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
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Источник: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву после окончания сезона
В московском ЦСКА пока не принято окончательное решение по поводу подписания 36-летнего форварда Вагнера Лава.
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Додон поздравил Путина с Днём России
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
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Генсек ШОС рассказал о ходе подготовки к саммиту в Петербурге
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов заявил, что идёт подготовка к саммиту ШОС в Санкт-Петербурге, который планируется провести осенью. Об этом информирует РИА Новости.
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Цзю рассказал о своём отношении к ММА
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, почему не его не привлекают смешанные единоборства (ММА).
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МЧС предупредило о грозовых дождях с градом в Москве
Пресс-служба столичного главка МЧС заявила, что в ближайшее время в Москве ожидаются грозовые дожди, град и сильный ветер.
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Экс-пилот Ferrari объяснил, почему Феттелю не удалось повторить путь Шумахера
Бывший гонщик Ferrari Жан Алези поддержал решение Себастьяна Феттеля уйти из команды, сравнив его карьеру с достижениями семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
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В России от коронавируса вылечились ещё 8220 человек
В России за сутки выписали ещё 8220 человек, выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 269 370.
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За сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 183 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 6715.
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В России за сутки подтвердили 8987 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8987 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 511 423 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля
Правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля. Об этом сообщает Sputnik Армения.
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В Венесуэле украли и съели коня, побеждавшего на престижных скачках
Тренер по конному спорту Рамон Гарсия Москер заявил, что лошадь по кличке Океанский Залив, выигрывавшая престижные соревнования, была украдена неизвестными ради пропитания.
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Более 14 млн тестов на COVID-19 проведено в России
Более 14 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России.
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Кабмин поручил ведомствам вовремя расходовать бюджетные средства
Правительство России поручило министерствам и ведомствам своевременно и равномерно исполнять расходы федерального бюджета в 2020 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на перечень решений по итогам прошедшего 11 июня заседания кабмина.
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СМИ: Футболистам и тренерам «Зенита» с июня будут платить зарплату в полном объёме
С июня контрактные обязательства перед игроками и тренерским штабом «Зенита» будут восстановлены в полном объёме.
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Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 4800
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане достигло 4819.
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USADA оправдало боксёршу, выявив, что допинг попал в её организм половым путём
Член олимпийской сборной США по боксу Вирджиния Фукс не была наказана Антидопинговым агентством США (USADA) по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.
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Парадный расчёт из Таджикистана прибыл в Москву
Парадный расчёт от Вооружённых сил Таджикистана прибыл в Москву для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны республики Фаридуна Махмадализоду.
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СМИ: Большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году
Многие компании, спонсирующие проведение Олимпийских игр, обеспокоены возможным сокращением зрительской аудитории из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.
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FIS выслала «Большой хрустальный глобус» Большунову
Международная федерация лыжного спорта (FIS) выслала «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира российскому лыжнику Александру Большунову.
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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов
В Москве ещё 2255 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
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Президент Вьетнама направил поздравление Путину по случаю Дня России
Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России.
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Источник: «Ливерпуль» может отпраздновать чемпионский титул в АПЛ на автостоянке
Ввиду специальных медицинских протоколов, которые будут действовать на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) после возобновления турнира, лидер таблицы — «Ливерпуль» — может необычно отпраздновать победу в чемпионате.
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Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае
В МЧС Красноярского края заявили, что паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов региона.
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Экс-футболист «Атлетико» Форлан оценил игру Смолова в Примере
Известный уругвайский форвард Диего Форлан, выступавший в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», поделился мнением об игре российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту».
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В США выявили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови
Специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома, установили наименее уязвимую к коронавирусной инфекции COVID-19 группу крови.
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«Барселона» запросила данные по 19-летнему аргентинскому футболисту Альмаде
«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Тьяго Альмаде.
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Лукашенко поздравил Путина с Днём России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
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Легенда «Валенсии» считает, что карьеру Черышева испортили травмы
Экс-футболист «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета считает, что российский полузащитник команды Денис Черышев мог добиться больших успехов в карьере, если бы ему не мешали травмы.
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Источник: ван Дейк отказался от перехода в ПСЖ и продлит контракт с «Ливерпулем»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отклонил предложение французского ПСЖ и готовится продлить контрактное соглашение с нынешним клубом.
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Число случаев коронавируса в Индии почти достигло 300 тысяч
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 297 535.
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Цзю рассказал, в чём нужно добавить Нурмагомедову
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в весовой категории до 63,5 кг Костя Цзю поделился мнением, в чём нужно прибавить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком дивизионе Хабибу Нурмагомедову.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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СМИ: В УЕФА утвердили место и формат доигровки еврокубков
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение о доигровке еврокубкового сезона.