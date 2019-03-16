Slate: США обошлись с Международным уголовным судом «по-болтонски»

Вашингтон ввёл в действие новые меры в отношении Международного уголовного суда: отныне его сотрудникам, причастным к расследованиям в отношении американских военнослужащих, будут отказывать в выдаче виз, пишет Slate. По мнению обозревателя издания, подобная политика — результат влияния советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, который является закоренелым противником МУС.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении «политики ограничений по выдаче американских виз лицам, непосредственно ответственным за любые расследования Международного уголовного суда в отношении американских военнослужащих», сообщает Slate. Как пишет издание, господин Помпео отметил, что президентская администрация США уже ведёт внедрение данной политики, однако не стал называть имён людей, в отношении которых она будет действовать.

По данным Slate, чиновник подчеркнул, что в соответствии с Законом США об иммиграции от 1990 года располагает полномочиями лишать возможности въезда в страну людей, присутствие которых в ней «может иметь потенциально серьёзные негативные внешнеполитические последствия для Соединённых Штатов», добавив, что новые меры Вашингтона будут применяться и для того, чтобы помешать расследованиям против военнослужащих союзных США государств, включая Израиль. Помпео также упомянул, что в качестве дальнейших шагов в данном направлении Вашингтон может применить экономические санкции, говорится в статье.

Как отмечает обозреватель Slate, в действиях администрации Трампа, пытающейся помешать расследованию МУС военных преступлений в Афганистане, просматривается влияние советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который обещал принять соответствующие шаги ещё в сентябре прошлого года. Болтон уже давно выступает против МУС, поскольку считает его угрозой для США и при этом — что «несколько противоречиво» — также «неэффективной и ненужной организацией»; собственные меры по противодействию суду ещё при администрации Джорджа Буша — младшего он причисляет к «тем достижениям, которыми гордится больше всего», пишет журналист.

Несмотря на то, что МУС является для Болтона «навязчивой идеей» уже давно, новые меры Госдепа стали реакцией на конкретные действия суда — а точнее, на поданный прокурором МУС Фату Бенсудой в ноябре 2017 года запрос о начале официального расследования военных преступлений, совершённых в Афганистане, пишет Slate. Поскольку Афганистан — в отличие от США — является участником МУС, все преступления, совершённые на его территории (в том числе и афганскими боевиками) входят в зону ответственности суда; тем не менее, МУС «печально известен» тем, что ему зачастую не удаётся заставлять страны соблюдать эту зону ответственности, а поэтому исход, при котором американские военные окажутся на скамье подсудимых в Гааге, крайне маловероятен, полагает автор.

Как бы то ни было, с момента сентябрьского выступления Болтона никаких серьёзных действий по «афганскому делу» не предпринималось, поскольку судьи МУС всё ещё не определили, имеются ли достаточные основания для одобрения запроса Бенсуды — а оттого не вполне ясно, с чем связано новое «обострение», говорится в статье. Господин Помпео сказал лишь, что Вашингтон считает неприемлемым тот факт, что суд до сих пор не принял окончательного решения по поводу запроса прокурора, пишет Slate.

По данным издания, ограничения для представителей МУС существовали в законодательстве США и раньше. Так, Закон о защите американских военнослужащих (ASPA), принятый конгрессом в 2002 году, уже запрещает МУС проводить расследования на территории США; новая политика, объявленная Помпео, впрочем, увеличивает давление на МУС, поскольку его персонал не сможет попадать в страну ещё до начала каких-либо следственных действий, подчёркивает обозреватель Slate. Критики ASPA прозвали его «Законом о вторжении в Гаагу», поскольку одно из его положений разрешает правительству США применять военную силу для спасения американских граждан, задержанных, чтобы предстать перед МУС. «А ведь раньше казалось, что это неправдоподобный сценарий», — в заключение иронизирует автор.