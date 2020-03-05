США осудили планы МУС расследовать военные преступления в Афганистане

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение Международного уголовного суда разрешить начать расследование возможных военных преступлений в Афганистане.

«Сегодня утром апелляционная палата МУС разрешила расследование активности «Талибана»* и персонала США в Афганистане. Это поразительное решение безответственного политического института, который прикидывается правовым органом», — заявил Помпео во время брифинга.

Госсекретарь указал, что США «подписали историческое мирное соглашение в Афганистане, которое стало лучшим шансом на мир», а афганское правительство «просило МУС не следовать подобным путём».

«Но у МУС другие цели... Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан от этого предательского и незаконного так называемого суда», — сказал Помпео.

5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане.

В ноябре 2016 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что, по имеющимся данным, можно предположить, что ЦРУ и военные США в Афганистане совершали пытки и другие военные преступления в ходе допросов.

Тогда же СМИ сообщили, что Бенсуда также может провести расследование авиаудара США по больнице в афганском Кундузе, который произошёл в октябре 2015 года, тогда погибли 42 человека. В отношении виновных американских военных применили дисциплинарные взыскания.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.