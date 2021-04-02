США отменили санкции против Международного уголовного суда

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Президент США Джо Байден отменил указ о санкциях и визовых ограничениях в отношении сотрудников Международного уголовного суда.
США отменили санкции против Международного уголовного суда
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Сегодня президент Байден отменил исполнительный указ 13928 «О блокировании собственности определённых лиц, связанных с Международным уголовным судом», положив конец угрозе и введению экономических санкций и визовых ограничений, связанных с судом», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении говорится об отмене санкций в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества суда Факисо Мочочоко.

Также Соединённые Штаты отказываются от политики визовых ограничений против ряда сотрудников МУС.

При этом в США заявили, что «решительно не согласны» с действиями суда по ситуации в Афганистане и Палестине.

5 марта 2020 года апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане. США осудили эти планы.

После этого президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, в котором решили заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.

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