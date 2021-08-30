CNN: на месте авиаудара США в Кабуле нашли останки ещё одного ребёнка

На месте авиаудара США в Кабуле нашли останки двухлетней девочки. Таким образом, число погибших в результате атаки достигло десяти, сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена семьи погибшей Омида Хакпараста.

Как уточняется, девочку по имени Малика искали с момента авиаудара, члены семьи посетили несколько больниц в её поисках, однако позже на месте взрыва удалось обнаружить останки ребёнка.

29 августа в Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города.

По заявлению талибов, целью авиаудара США был находящийся в машине террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт во время эвакуации американских военных.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.