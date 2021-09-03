Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в российском футболе

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об идее введения потолка зарплат в российском футболе.
Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в российском футболе
  • © fc-rostov.ru

«Я поддерживаю идею введения потолка зарплат. Когда игрок получает по €5 млн в год, при этом ничего не побеждая, — это ненормально. Надо регулировать уровень зарплат. У российских игроков слишком высокие зарплаты и очень низкое качество футбола. Отсюда и практически полное отсутствие результатов», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представит проект по замене правил финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налога на роскошь, который может вступить в силу с 2022 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, что министерство и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное введение потолка зарплат в российском футболе.

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