Лавров: Россия не планирует быть посредником между талибами и другими силами в Афганистане
- Reuters
«Давно призываем талибов и все другие этнические политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства», — цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, выступать посредником на этих переговорах Россия не планирует.
Ранее Лавров заявил, что после выхода из Афганистана НАТО и США главным для России является обеспечение безопасности её союзников.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.