Лавров: Россия не планирует быть посредником между талибами и другими силами в Афганистане

Россия не планирует выступать в качестве посредника на переговорах между представителями радикального движения «Талибан»* и другими политическими образованиями в Афганистане. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Reuters

«Давно призываем талибов и все другие этнические политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства», — цитирует ТАСС Лаврова. По его словам, выступать посредником на этих переговорах Россия не планирует. Ранее Лавров заявил, что после выхода из Афганистана НАТО и США главным для России является обеспечение безопасности её союзников. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.