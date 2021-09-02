Лавров: Россия не планирует быть посредником между талибами и другими силами в Афганистане

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Россия не планирует выступать в качестве посредника на переговорах между представителями радикального движения «Талибан»* и другими политическими образованиями в Афганистане. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия не планирует быть посредником между талибами и другими силами в Афганистане
  • Reuters

«Давно призываем талибов и все другие этнические политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, выступать посредником на этих переговорах Россия не планирует.

Ранее Лавров заявил, что после выхода из Афганистана НАТО и США главным для России является обеспечение безопасности её союзников.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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