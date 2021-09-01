Лавров назвал главным для России после ухода НАТО из Афганистана безопасность союзников

После выхода из Афганистана НАТО и США главным для России является обеспечение безопасности её союзников, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«После выхода натовских войск из Афганистана для нас самое главное — обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств», — сказал министр в ходе выступления в МГИМО.

По его словам, от этого напрямую зависит безопасность южных рубежей России.

Лавров также выразил надежду, что удастся договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации в Афганистане Организация Договора о коллективной безопасности осенью проведёт манёвры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих.