Песков сообщил о гарантиях безопасности со стороны талибов для российских дипломатов

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Представители радикального движения «Талибан»* предоставили российским дипломатам гарантии безопасности, пока все эти обязательства выполняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил о гарантиях безопасности со стороны талибов для российских дипломатов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, какие действия Москва планирует предпринимать в отношении находящихся в Афганистане россиян, в том числе дипломатов, если обстановка там будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

«В данном случае есть определённые гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, пока все эти гарантии соблюдаются.

Представитель «Талибана» Шахабуддин Делавар призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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