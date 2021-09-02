Песков сообщил о гарантиях безопасности со стороны талибов для российских дипломатов
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- РИА Новости
Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, какие действия Москва планирует предпринимать в отношении находящихся в Афганистане россиян, в том числе дипломатов, если обстановка там будет развиваться по неблагоприятному сценарию.
«В данном случае есть определённые гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, пока все эти гарантии соблюдаются.
Представитель «Талибана» Шахабуддин Делавар призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.