Талибы призвали зарубежные страны возобновить работу посольств в Кабуле

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Представитель движения «Талибан»* Шахабуддин Делавар призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в Афганистане.
Талибы призвали зарубежные страны возобновить работу посольств в Кабуле
  • Reuters

«Мы приветствуем решение (ряда. — RT) стран сохранить свои представительства в Кабуле и призываем тех, кто его покинул, возобновить работу посольств. Для них нет никакой угрозы», — цитирует его TOLOnews.

Ранее США завершили эвакуацию войск из Афганистана.

Германский канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем сообщила, что Германия обсуждает с другими европейскими странами, как будут устанавливаться контакты с «Талибаном» в Афганистане, однако о «дипломатическом признании» речь не идёт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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