Германия обсуждает с другими европейскими странами установление контактов с талибами

Германия обсуждает с другими европейскими странами, как будут устанавливаться контакты с «Талибаном»* в Афганистане, однако о «дипломатическом признании» речи не идёт, сообщила германский канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

«Мы говорим с некоторыми странами — Францией, Великобританией, Нидерландами, Италией — о том, как мы в случае чего можем иметь временное или усиленное присутствие в Кабуле или регионе и сотрудничать там (между собой) на европейском уровне, чтобы вообще иметь возможность установить переговорные контакты с талибами», — приводит её слова ТАСС.

Меркель призвала не путать это с «каким-либо дипломатическим признанием».

«Речь идёт о том, чтобы просто иметь на месте людей, дипломатов, которые могут говорить с талибами», — сказала канцлер.

Канцлер добавила, что талибы переносят представительство из Дохи в Кабул.

28 августа премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер ФРГ обсудили выработку общего подхода по отношениям с «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.