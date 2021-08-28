Джонсон и Меркель обсудили выработку подхода к отношениям с талибами

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развитие ситуации в Афганистане и выработку общего подхода по отношениям с «Талибаном»*.
Джонсон и Меркель обсудили выработку подхода к отношениям с талибами
  • Reuters

«Премьер-министр и канцлер согласились сотрудничать вместе с партнерами по «группе семи» (G7) для создания дорожной карты в отношениях с любым новым афганским правительством. Эта тема обсуждалась на последней встрече лидеров G7. Премьер-министр подчеркнул, что признание «Талибана» и любое взаимодействие с ним будут зависеть от того, гарантируют ли они безопасный выезд из страны всем, кто хочет покинуть Афганистан, и будут ли они уважать права человека», — говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

В нём отмечается, что Лондон и Берлин «согласились с необходимостью в ближайшие недели прикладывать все имеющиеся международные усилия во избежание гуманитарного кризиса в Афганистане».

Ранее сообщалось, что последний британский эвакуационный рейс покинул Кабул.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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