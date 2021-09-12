ФБР опубликовало один из документов по терактам 11 сентября
«Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года», — говорится в сообщении.
Ранее Байден поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.
11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида»* совершили серию крупных терактов в США. Погибли около 3 тыс. человек, ещё порядка 6 тыс. получили ранения.
Подробнее — в материале RT.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.