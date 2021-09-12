ФБР опубликовало один из документов по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало первый из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года», — говорится в сообщении.

Ранее Байден поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида»* совершили серию крупных терактов в США. Погибли около 3 тыс. человек, ещё порядка 6 тыс. получили ранения.

Подробнее — в материале RT.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.