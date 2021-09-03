США рассекретят ряд документов о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

Об этом сообщает ТАСС.

«Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединённых Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного», — говорится в указе, подписанном Байденом.

В тексте документа перечислен список официальных бумаг, которые предполагается проанализировать. Впоследствии глава Минюста США и генпрокурор Соединённых Штатов должны будут проконсультироваться с другими ведомствами и отчитаться перед главой государства.

Рассекреченные документы будут опубликованы в течение полугода.

Американский лидер ранее рассказал о решении Министерства юстиции пересмотреть на предмет секретности документы по терактам 11 сентября. По словам Байдена, администрация президента привержена обеспечению максимальной прозрачности в соответствии с законом и соблюдению строгих указаний, изданных при администрации Обамы — Байдена в отношении использования государственной тайны.