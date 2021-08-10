Минюст США пересмотрит документы по терактам 11 сентября на транспарентность

Американский лидер Джо Байден рассказал о решении Министерства юстиции пересмотреть на предмет секретности документы по терактам 11 сентября.

«Я приветствую сегодняшнюю заявку Минюста, в которой выражено намерение провести новую проверку документов, в отношении которых правительство ранее распространило гриф секретности», — сказано в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Кроме того, он рекомендует сделать это как можно скорее.

По словам Байдена, администрация президента привержена обеспечению максимальной прозрачности в соответствии с законом и соблюдению строгих указаний, изданных во время администрации Обамы-Байдена в отношении использования государственной тайны.

В феврале спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о создании двухпартийной комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. Она отметила, что эта комиссия будет аналогична рассматривавшей дело о терактах 11 сентября 2001 года.