Полиция усилила меры безопасности в Нью-Йорке 11 сентября

Дополнительные наряды полиции размещены на улицах Нью-Йорка в 20-ю годовщину терактов 11 сентября, сообщает ТАСС.

У центральных станций метро в районе Таймс-сквер установлены щиты, на которых уведомляется о необходимости предъявить для досмотра рюкзаки.

Если пассажир откажется сделать это и попытается войти в метро, полицейские имеют право его арестовать.

Меры безопасности также значительно усилены в районе мемориала на юге Манхэттена, где пройдёт основная траурная церемония.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.