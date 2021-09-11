Полиция усилила меры безопасности в Нью-Йорке 11 сентября
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У центральных станций метро в районе Таймс-сквер установлены щиты, на которых уведомляется о необходимости предъявить для досмотра рюкзаки.
Если пассажир откажется сделать это и попытается войти в метро, полицейские имеют право его арестовать.
Меры безопасности также значительно усилены в районе мемориала на юге Манхэттена, где пройдёт основная траурная церемония.
Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.