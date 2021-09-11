Байден обратился к нации в годовщину терактов 11 сентября

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Единство делает американцев теми, кто они есть, заявил президент США Джо Байден в своём обращении на годовщину терактов 11 сентября 2001 года.
Байден обратился к нации в годовщину терактов 11 сентября
  • © Evan Vucci / AP

«Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — заявил Байден в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

Он отметил, что после 11 сентября американцы проявляли героизм даже там, где это не ожидалось.

Лидер США добавил, что страна показала её врагам, что их заставят поплатиться.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас рассказал о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне 20-й годовщины терактов, в ходе которых террористы протаранили здания Всемирного торгового центра на самолётах.

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