Байден обратился к нации в годовщину терактов 11 сентября

Единство делает американцев теми, кто они есть, заявил президент США Джо Байден в своём обращении на годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

«Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — заявил Байден в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

Он отметил, что после 11 сентября американцы проявляли героизм даже там, где это не ожидалось.

Лидер США добавил, что страна показала её врагам, что их заставят поплатиться.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас рассказал о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне 20-й годовщины терактов, в ходе которых террористы протаранили здания Всемирного торгового центра на самолётах.