В США рассказали о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне годовщины терактов

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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас рассказал о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне 20-й годовщины терактов, в ходе которых террористы протаранили здания Всемирного торгового центра на самолётах.
В США рассказали о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне годовщины терактов
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

По его словам, в городе перед годовщиной трагедии была усилена безопасность.

«Для обеспечения безопасности будут задействованы масштабные ресурсы, но я повторяю, что о каких-либо конкретных угрозах на данный момент неизвестно», — цитирует Майоркаса ТАСС.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул предупредила, что жители города в ближайшие выходные увидят на улицах «больше людей из правоохранительных органов, выглядящих по-военному».

Вместе с этим мэр города Билл де Блазио также заявил о повышенных мерах безопасности во всём городе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в связи с 20-летием террористических атак 11 сентября 2001 года объявил дни памяти.

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