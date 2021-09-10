В США рассказали о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне годовщины терактов
- Reuters
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По его словам, в городе перед годовщиной трагедии была усилена безопасность.
«Для обеспечения безопасности будут задействованы масштабные ресурсы, но я повторяю, что о каких-либо конкретных угрозах на данный момент неизвестно», — цитирует Майоркаса ТАСС.
В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул предупредила, что жители города в ближайшие выходные увидят на улицах «больше людей из правоохранительных органов, выглядящих по-военному».
Вместе с этим мэр города Билл де Блазио также заявил о повышенных мерах безопасности во всём городе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в связи с 20-летием террористических атак 11 сентября 2001 года объявил дни памяти.