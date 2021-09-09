Байден объявил дни памяти в связи с 20-летием терактов 11 сентября
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Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома.
«Настоящим провозглашаю дни с 10 сентября по 12 сентября 2021 года днями молитвы и памяти», — говорится в его обращении.
Он призвал американцев почтить память погибших при терактах.
«Я прошу людей в США почтить и вспомнить жертв 11 сентября 2001 года и их близких», — отметил он.
Глава государства собирается посетить 11 сентября Нью-Йорк, город Шанксвилл и Пентагон.
Ранее Байден поручил провести обзор ряда правительственных документов, в которых отражены данные о терактах 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.