Байден распорядился приспустить все флаги США в годовщину 11 сентября

Президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Текст заявления главы государства распространила пресс-служба Белого дома.

«Я призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединённых Штатов… в память о погибших 11 сентября 2001 года», — говорится в документе.

Байден призвал «губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу».

Ранее сообщалось, что Байден в связи с 20-летием террористических атак 11 сентября 2001 года объявил дни памяти.