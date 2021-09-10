Байден распорядился приспустить все флаги США в годовщину 11 сентября
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Текст заявления главы государства распространила пресс-служба Белого дома.
«Я призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединённых Штатов… в память о погибших 11 сентября 2001 года», — говорится в документе.
Байден призвал «губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу».
Ранее сообщалось, что Байден в связи с 20-летием террористических атак 11 сентября 2001 года объявил дни памяти.