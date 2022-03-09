«Враждебная акция»: Москва потребовала прекратить гонения на россиян в Соединённых Штатах

Москва требует незамедлительно прекратить гонения и дискриминацию соотечественников в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала абсурдными обвинения в адрес председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елены Брэнсон. Американский Минюст подозревает её в незаконной деятельности как иностранного агента. Ранее и посольство РФ в США назвало претензии Вашингтона возмутительными и абсолютно необоснованными. По мнению экспертов, США активизировали притеснение россиян, чтобы попытаться переложить на них вину за внутренние проблемы.

Москва требует немедленно прекратить гонения и дискриминацию российских соотечественников в США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, американские власти практически поставили вне закона людей, представляющих на Американском континенте российскую культуру и всё русское.

«Русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически. Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо ещё больше подорвут реноме Соединённых Штатов в российском обществе», — подчеркнула она.

В этой связи Захарова назвала абсурдными обвинения председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон в незаконной деятельности как иностранного агента на территории Соединённых Штатов, которые выдвинул ей американский Минюст.

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«Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС, — отметила представитель МИД РФ. — Соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства. Равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединённых Штатов».

Ранее и посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян в Соединённых Штатах, а также назвало обвинения против Брэнсон «возмутительными и абсолютно необоснованными», а также являющимися элементом «широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм».

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, особенно те, которые связывают славное прошлое России и США», — говорится в сообщении российского посольства в Telegram.

Отмечается также, что позиция РФ по вопиющим случаям притеснения соотечественников неоднократно доводилась до властей Соединённых Штатов.

«Однако официальные лица продолжают игнорировать призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США. По сути, речь идёт о грубом нарушении личных свобод в стране, претендующей именоваться «оплотом демократии», — заявили в российском дипведомстве.

В посольстве РФ также подчеркнули, что рассматривают преследование Брэнсон как «враждебную акцию».

«Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность гуманитарной направленности наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер. Информация о проводимых ими мероприятиях публикуется на веб-сайтах и в социальных сетях», — подчеркнули в дипведомстве.

Элемент антироссийской кампании

Напомним, 8 марта Минюст США выдвинул обвинения в адрес председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.

«Согласно судебным документам, 61-летняя Елена Брэнсон, начиная как минимум с 2011 года, действовала от имени российского правительства и российских официальных лиц с целью продвижения российских интересов в США, — говорится в сообщении американского Минюста, — В нарушение требований, Брэнсон никогда не уведомляла (об этом. — RT) Генерального прокурора США, в том числе посредством регистрации в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов».

В вину Брэнсон вменяется, что она координировала кампанию «Я люблю Россию» в Соединённых Штатах, а также в рамках КСОРС организовывала молодёжные форумы, призванные «популяризировать историю и культуру России среди молодых американцев».

Минюст США

AP

© Nicholas Kamm

«Брэнсон использовала сайт КСОРС для распространения посланий российского посольства, а также организовывала под эгидой совета мероприятия, одобренные послом РФ в США», — отмечается в пресс-релизе Минюста США.

Указывается также, что сайт КСОРС был предназначен для распространения информации «о деятельности созданных российскими соотечественниками организаций с целью формирования положительного образа России и Москвы среди американцев».

Как заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс, «рекламно-информационная деятельность Брэнсон, в том числе нацеленная на американскую молодёжь» кампания «Я люблю Россию», якобы иллюстрирует попытки главы КСОРС «действовать по указке российского правительства с целью незаконного продвижения его интересов в США».

«Особенно в свете текущих глобальных событий, необходимость выявления и пресечения попыток иностранного влияния имеет критическое значение, и Южный округ Нью-Йорка гордится тем, что вносит свой вклад в борьбу с тиранией», — приводит слова Уильямса пресс-служба Минюста США.

В свою очередь, об обвинении, выдвинутом Брэнсон, рассказал и помощник генпрокурора Мэтью Олсен из отдела нацбезопасности Министерства юстиции США.

Нью-Йорк

AP

© Ted Shaffrey

«Как утверждается, Брэнсон участвовала в широкомасштабных усилиях, которые были направлены на оказание влияния и лоббирование и предусматривали получение финансирования и указаний от российского правительства, однако намеренно оставляла американский народ в неведении», — сказал он.

Помощник генпрокурора также подчеркнул, что Минюст США «продолжит разоблачать эти серьёзные преступления и проливать свет на злонамеренное иностранное влияние».

При этом в пресс-релизе министерства указывается, что любой обвинительный акт, как и в случае с Брэнсон, — «это всего лишь утверждения, и все обвиняемые считаются невиновными, пока в суде не будет неопровержимо доказано обратное».

Отмечается также, что ФБР допрашивало Брэнсон в сентябре 2020 года, тогда она заявила, что российские чиновники никогда не просили её договариваться о каких-либо встречах между крупными американскими бизнесменами или политиками и представителями российских властей.

Минюст США также сообщает, что в 2020 году Брэнсон переехала из Соединённых Штатов в Россию «и остаётся на свободе».

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Всего против главы КСОРС выдвинуты обвинения по шести пунктам, по которым ей может грозить до 35 лет тюремного заключения. Расследованием дела Брэнсон занимается нью-йоркское отделение ФБР.

Напомним, Координационный совет организаций российских соотечественников — неформальный и неполитический совещательный орган, который работал на общественных началах и выполнял консультативную и информационную поддержку российских соотечественников. Стоит отметить, что помимо программ по продвижению русского языка и сохранению российского культурно-исторического наследия совет также оказывал помощь русскоговорящим детям.

В ноябре прошлого года КСОРС сообщил о приостановлении своей деятельности на территории США в связи с «расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР». Как отметили в совете, ряд его членов и представителей русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах».

«Важно отметить, что КСОРС никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты, — подчёркивается в сообщении организации. — Считаем, что сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создаёт неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине».

«Перевести стрелки на внешнего противника»

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, обвинения, подобные тем, которые сейчас выдвигаются американским Минюстом против главы КСОРС, раньше уже неоднократно предъявлялись представителям российских землячеств и организаций, которые помогают русским и занимаются расширением контактов, культурных связей двух стран.

«Атака на такие лица и структуры длится уже не первый год. Но сейчас эта кампания активизировалась из-за того, что США ещё сильнее хотят приклеить к России образ врага на фоне общей атмосферы борьбы с РФ, которая стоит на пути к американскому доминированию», — заявил эксперт в беседе с RT.

Рогулёв также отметил, что закон «О регистрации иностранных агентов» в США содержит в себе крайне расплывчатые формулировки, которые позволяют Вашингтону преследовать по политическим причинам тех людей, которые так или иначе поддерживают связи с Россией.

Капитолий

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«Тут довольно широкое поле для фантазий у политиков и юристов, чтобы предъявить обвинения физическому или юридическому лицу в работе на РФ», — считает аналитик.

По мнению Рогулёва, когда США в первую очередь таким образом притесняют россиян, они применяют двойные стандарты.

«Провозглашая ценность личных свобод и демократии, США наказывают тех, кто начинает дружить с Россией, которая объявлена врагом в Штатах. Люди и организации, стремящиеся нарастить связи с РФ или рассказывать о российской культуре в США, рассматриваются американскими властями как пособники врага», — отметил Рогулёв.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в беседе с RT, что на Западе, а особенно в Соединённых Штатах, всё более сильно притесняют россиян.

«На граждан России или выходцев из РФ, проживающих в западных странах, в первую очередь, в США, началось колоссальное давление по всем фронтам. И зачастую русские подвергаются притязаниям всего лишь из-за того, что хотят сохранить свои корни, продолжать говорить на своём языке, следовать традиционным ценностям. Но сейчас эта атака на всё русское активизировалась в связи с событиями на Украине и теми действиями РФ, которые не устраивают Вашингтон», — полагает аналитик.

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Блохин пояснил, что для американских властей российская культура и всё, что с ней связано, воспринимается враждебно.

«Ведь это культура потенциального противника США, они сами так называют Россию в своих программных документах. И Вашингтон готов бороться с этим противником всеми возможными способами. Российская культура часто бывает привлекательна и притягательна для иностранцев. Вашингтон боится, что Москва может использовать это, чтобы размыть тот конфронтационный дух, который с таким усердием сформируется властями США», — сказал эксперт.

В то же время сами Соединённые Штаты привыкли «говорить с миром ультиматумами», навязывать свои принципы, ценности и интересы, отметил Блохин.

«Заявления о демократии в США, которой на самом деле не существует в Штатах и в которую верят всё меньше людей, — всего лишь инструмент Вашингтона для маскировки своих геополитических целей», — считает аналитик.

И для реализации этих задач американским властям необходимо максимально демонизировать Россию и довести русофобию до ещё больших масштабов, заявил Блохин.

«Для этого будут ещё активнее раскручиваться темы иноагентов, якобы влияния России на внутреннюю политику США», — сказал эксперт.

По мнению Блохина, Соединённым Штатам сейчас очень выгодна такая «охота на ведьм», которая вышла, по его словам, на качественно новый уровень. Как подчеркнул аналитик, так Вашингтон пытается отвлечь американцев от проблем внутри страны, где по-прежнему дорожает бензин, в том числе и из-за антироссийских санкций, растёт инфляция и сохраняются социальные проблемы.