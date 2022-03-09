Минюст США выдвинул обвинения против председателя КСОРС США Елены Брэнсон
«Брэнсон обвинили в заговоре с целью работы в качестве агента иностранного правительства без уведомления генпрокурора, максимальным наказанием за это может стать срок до пяти лет тюрьмы», — говорится в заявлении.
Также Минюст США обвинил Брэнсон в сговоре с целью уклонения от регистрации, мошенничестве в визой, даче ложных показаний.
Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
В октябре в рамках проекта «Своих не бросаем» Мария Бутина взяла у Брэнсон интервью.
Брэнсон вернулась в Россию в 2020 году из-за преследований Федерального бюро расследований США.