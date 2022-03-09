В посольстве России назвали возмутительными обвинения против председателя КСОРС Брэнсон

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В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в США Елены Брэнсон.

«Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма», — говорится в заявлении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что рассматривают действия властей США как враждебную акцию.

Ранее Минюст США обвинил Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

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