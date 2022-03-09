В посольстве России назвали возмутительными обвинения против председателя КСОРС Брэнсон
«Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма», — говорится в заявлении посольства в Telegram.
В ведомстве отметили, что рассматривают действия властей США как враждебную акцию.
Ранее Минюст США обвинил Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.
Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.