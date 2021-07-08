«Не смешно, а просто скучно»: как в США обвинили Россию в кибератаке на ресурсы Нацкомитета Республиканской партии

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг связь между официальной Москвой и хакерскими атаками в США. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о кибернападении на ресурсы Нацкомитета Республиканской партии США — якобы атака осуществлялась группировками, связанными с российскими властями. В самом комитете новость прокомментировали сдержанно, подчеркнув, что утечки данных удалось избежать. По мнению экспертов, республиканцы могут попытаться использовать подобные публикации в политической борьбе — по примеру демократов, которые ранее выставляли себя в качестве «жертвы» русских хакеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кибератаки, о которых пишет американская пресса, не имеют отношения к официальной Москве.

«Разумеется, мы не обладаем какой-то детальной информацией на этот счёт. В очередной раз мы можем только повторить: конечно же, что бы там ни было (а мы не знаем, что там было конкретно), но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве», — заявил Песков, отвечая на вопрос о наличии в Кремле информации по кибератакам на США.

Посольство России в США также прокомментировало материал агентства Bloomberg, в котором говорилось о якобы связи России с хакерами, атаковавшими компьютерные системы Республиканской партии.

«Решительно отвергаем подобные измышления. Подчёркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, нет. В этой связи призываем журналистов издания вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии также напомнили, что во время саммита президентов России и США в Женеве тема кибербезопасности была одной из ключевых.

«Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищённость информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают», — добавили в дипломатическом представительстве.

Привлечение внимания

Накануне Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись хакерской атаке. Якобы нападение состоялось на прошлой неделе, его осуществили хакеры из группировок APT 29 или Cozy Bear, которым приписывается связь с российскими властями.

По информации издания, атака была проведена через взлом систем компании — поставщика информационно-технологических услуг Synnex. С ней сотрудничает комитет Республиканской партии. Впрочем, руководство компании уклонилось от прямых обвинений в чей-либо адрес.

globallookpress.com

© Nicolas Armer

«Пока идёт проверка, мы не можем раскрывать никаких подробностей. Как в случае с любыми проблемами, связанными с безопасностью, прежде чем делать выводы, необходимо провести полную проверку всех компаний, систем, сторонних приложений и связанных IT-решений», — заявил один из руководителей Synnex Майкл Урбан.

Неопределённо прозвучало и заявление официального представителя Нацкомитета Республиканкой партии Майка Рида.

«Нет никаких оснований полагать, что Нацкомитет Республиканской партии подвергся взлому или что какая-либо информация была украдена», — заявил он.

В свою очередь глава аппарата Национального комитета Республиканской партии Ричард Уолтерс сообщил, что на выходных Комитету стало известно о взломе сторонней компании — Synnex Corp.

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«Мы незамедлительно заблокировали для аккаунтов Synnex доступ к нашей облачной инфраструктуре. Наша команда в сотрудничестве с Microsoft провела анализ наших систем и после тщательного расследования пришла к выводу, что никто не получал доступа к данным Национального комитета. Мы продолжим работу с Microsoft и федеральными правоохранительными органами по этому вопросу», — цитирует Bloomberg Уолтерса.

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, американские СМИ уже привыкли выдвигать громкие обвинения в адрес Москвы и искать следы «российских хакеров». Во многом журналистами движет банальное стремление создать сенсацию, полагает эксперт.

«Подобные обвинения звучат громко и привлекают внимание. При этом американские СМИ одновременно преследуют и политические цели определённых стоящих за ними групп влияния, которые манипулируют американским обществом», — считает эксперт.

Похожего мнения придерживается профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. Эксперт сравнил нынешние обвинения с кампанией 2016 года, когда Москву обвиняли в том, что она якобы взломала сервер Демократической партии США.

«Чтобы на самом деле выдвигать такие обвинения, нужны юридические факты, которых нет. В противном случае всё это — лишь наведение тени на плетень. Не говоря о том, что неясно, каких именно хакеров СМИ имеют в виду — может, у этих людей и российского гражданства нет, не говоря уже о недоказуемости их связей с правительством России. Но тем не менее во всём всё равно виноваты русские. Это уже даже не смешно, а просто скучно», — отметил эксперт в беседе с RT.

Политический мотив

Это далеко не первый случай, когда в адрес Москвы звучат подобные обвинения. Так, в начале июня то же агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на компанию Huntress Labs, занятую в сфере кибербезопасности, о «масштабной атаке» якобы связанной с Россией хакерской группировки, которая затронула около 200 предприятий.

По словам журналистов, в Huntress Labs заявили, что хакерской атаке подверглось программное обеспечение компании Kaseya, которым пользуется множество организаций и предприятий США.

Ранее компания — производитель мяса JBS заявила, что стала жертвой хакерской атаки, в результате которой были закрыты все мясные заводы компании в США. Впоследствии Белый дом сообщил со ссылкой на JBS, что выкуп требовали, вероятно, базирующиеся на российской территории хакеры. Впрочем, в официальном заявлении ФБР, посвящённом этой атаке, о России уже не упоминалось.

Белый дом

© www.whitehouse.gov

Ранее ряд американских СМИ также пытались приписать России причастность к кибератаке на американскую трубопроводную кампанию Colonial Pipeline. При этом официальные власти США не связывали взлом систем Colonial Pipeline с Москвой, а ассоциировали его с криминальной группой хакеров DarkSide. В заявлении российского посольства Москва отвергла «безосновательные измышления отдельных журналистов».

Американские политики тоже не раз обвиняли Россию в причастности к кибератакам. Эта тема активно подогревалась Демократической партией США после президентских выборов 2016 года — якобы Москва «вмешалась» в избирательный процесс, выступив против кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. В разгар кампании переписка руководства Демократической партии была опубликована на сайте WikiLeaks. Из неё стало известно, что партийное руководство во время праймериз поддерживало Клинтон в ущерб другому кандидату — сенатору Берни Сандерсу. Клинтон заявила тогда, что к взлому почты якобы имели отношение связанные с Россией хакеры. В то же время в WikiLeaks сослались на анонимных инсайдеров внутри Демократической партии.

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По итогам проведённого под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера расследования разговоры о связях экс-президента США Дональда Трампа с Москвой были опровергнуты. Однако в итоговом докладе указывалась версия, что Россия якобы пыталась вмешиваться в американские выборы. В августе 2020 года Комитет сената США по разведке даже опубликовал отчёт, в котором говорилось, что президент России Владимир Путин в 2016 году якобы распорядился взломать серверы Демократической партии.

Москва отрицает эти обвинения. Российская сторона не раз подчёркивала, что не вмешивается в избирательные процессы в других странах. Однако власти США продолжают приписывать РФ попытки кибервмешательства.

Так, в октябре 2020 года в Агентстве по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) и в ФБР сообщили, что якобы финансируемые Россией хакеры атаковали системы различных уровней власти в США. Этим обвинениям предшествовало заявление руководства американской Нацразведки, что российская сторона якобы пыталась вмешаться в президентские выборы США в 2020 году.

Как отметил Александр Домрин, кампания с регулярными выпадами в адрес Москвы не прекращается в США с 2016 года.

Выборы 2016 года в США

© REUTERS/Mario Anzuoni

«К сожалению, в США есть запрос на русофобию, он существует и в Демократической, и в Республиканской партиях. Если говорить о мотивах нынешних обвинений, то вряд ли речь идёт о подготовке к новому избирательному циклу. Для этого пока рано — промежуточные выборы в конгресс состоятся только в следующем году. Но в любом случае такие публикации ставят под угрозу стабильность в международном масштабе», — считает эксперт.

В свою очередь, Константин Блохин полагает, что сейчас республиканцы пытаются взять на вооружение ту тактику, которую ранее использовали демократы, чтобы выставить Республиканскую партию объектом мнимых атак со стороны Москвы.

«Тема «российского вмешательства» давно используется во внутриполитической борьбе в США и её накал будет только расти. Это очень удобный инструмент для решения политических вопросов — ведь обвинение в кибервмешательстве можно выдвигать без всяких доказательств», — подытожил эксперт.