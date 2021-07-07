В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках против США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых кибератаках против США.

«Разумеется, мы не обладаем какой-то детальной информацией на этот счёт. В очередной раз мы можем только повторить: конечно же, что бы там ни было (а мы не знаем, что там было конкретно), но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве», — ответил Песков на вопрос о наличии в Кремле информации о новых кибератаках на США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что на властях России лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории страны, даже если они не связаны с государством.

Она добавила, что предоставит возможность команде, которая занимается вопросами национальной безопасности, принять решение о дальнейших действиях и ответе со стороны США на подобные инциденты.

Западные СМИ ранее обвинили российских хакеров в атаках на международное предприятие по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний.

Россия неоднократно опровергала обвинения, предлагала поделиться данными по расследованию возможных хакерских атак и начать сотрудничество по этому поводу.