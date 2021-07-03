Bloomberg: российские хакеры атаковали ряд зарубежных IT-компаний

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Международная компания по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний подверглись кибератаке якобы со стороны российских хакеров, пишет издание Bloomberg.
Bloomberg: российские хакеры атаковали ряд зарубежных IT-компаний
  • Reuters

«Хакерская группа, связанная с Россией, скомпрометировала около 200 предприятий в результате продолжающейся крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей», — сообщается в материале.

В материале сказано, что кибератака затронула по меньшей мере шесть таких компаний, в число клиентов которых входят порядка 200 более мелких фирм. Вероятно, их данные оказались временно заблокированы. 

Отмечается, что такие данные предоставила компания Huntress Labs Inc., занимающаяся кибербезопасностью.

Ранее в посольстве России в США отвергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.

Ранее в «Известиях» сообщалось, что спецслужбы США и Великобритании обвинили российское ГРУ в кибератаках.

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