Bloomberg: российские хакеры атаковали ряд зарубежных IT-компаний

Международная компания по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний подверглись кибератаке якобы со стороны российских хакеров, пишет издание Bloomberg.

«Хакерская группа, связанная с Россией, скомпрометировала около 200 предприятий в результате продолжающейся крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей», — сообщается в материале.

В материале сказано, что кибератака затронула по меньшей мере шесть таких компаний, в число клиентов которых входят порядка 200 более мелких фирм. Вероятно, их данные оказались временно заблокированы.

Отмечается, что такие данные предоставила компания Huntress Labs Inc., занимающаяся кибербезопасностью.

Ранее в посольстве России в США отвергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.

Ранее в «Известиях» сообщалось, что спецслужбы США и Великобритании обвинили российское ГРУ в кибератаках.