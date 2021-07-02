В посольстве России США опровергли доклад АНБ о причастности к кибератакам

Российское посольство в Соединённых Штатах опровергло причастность России к кибератакам, о которых сообщалось в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ).

«Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами», — сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.

Российская сторона подчеркнула, что борьба с хакерскими атаками и киберкриминалом находится в приоритете у России и является составной частью её государственной политики по противодействию всем формам преступности.

«Надеемся, что американская сторона ... сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности», — резюмируется в сообщении.