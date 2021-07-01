В СФ отреагировали на заявление США и Британии о «причастности» России к кибератакам

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что американские и британские спецслужбы опубликовали совместный доклад, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.
В СФ отреагировали на заявление США и Британии о «причастности» России к кибератакам
  • РИА Новости

Цеков отметил, что западные страны в очередной раз пытаются обвинить Россию, но снова используют такие словосочетания, как «почти наверняка» и «вполне вероятно», не приводя при этом никаких подтверждений. 

Сенатор добавил, что со стороны России были предложения по разработке совместной системы безопасности в киберсфере, на которые реакции не последовало. 

«Об этом они должны говорить. Они в очередной раз решили переложить вину на Россию. При этом никаких конкретных шагов и действий к тому, чтобы заключить какое-то соглашение, нет», — подчеркнул он.

Парламентарий также назвал обвинения, содержащиеся в докладе, «голословными».

Ранее американские и британские спецслужбы опубликовали совместный доклад, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.

Также в докладе утверждается, что кибератаки «почти наверняка продолжаются до сих пор».

В июне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США не последовало.

Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью РИА Новости заявил о готовности России подписать соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности с несколькими странами.

В Кремле подчёркивали, что Москва непричастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

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