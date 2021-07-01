В СФ отреагировали на заявление США и Британии о «причастности» России к кибератакам
- РИА Новости
Цеков отметил, что западные страны в очередной раз пытаются обвинить Россию, но снова используют такие словосочетания, как «почти наверняка» и «вполне вероятно», не приводя при этом никаких подтверждений.
Сенатор добавил, что со стороны России были предложения по разработке совместной системы безопасности в киберсфере, на которые реакции не последовало.
«Об этом они должны говорить. Они в очередной раз решили переложить вину на Россию. При этом никаких конкретных шагов и действий к тому, чтобы заключить какое-то соглашение, нет», — подчеркнул он.
Парламентарий также назвал обвинения, содержащиеся в докладе, «голословными».
Ранее американские и британские спецслужбы опубликовали совместный доклад, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.
Также в докладе утверждается, что кибератаки «почти наверняка продолжаются до сих пор».
В июне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США не последовало.
Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью РИА Новости заявил о готовности России подписать соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности с несколькими странами.
В Кремле подчёркивали, что Москва непричастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.