Спецслужбы США и Британии заявили о «причастности» России к кибератакам
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, в докладе говорится, что «по меньшей мере с середины 2019-го по начало 2021 года ГРУ, воинская часть 26165 якобы «использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределённых и анонимизированных» попыток получения доступа к объектам.
Также в докладе утверждается, что кибератаки «почти наверняка продолжаются до сих пор».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США не последовало.
В Кремле подчёркивали, что Москва непричастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.