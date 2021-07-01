Спецслужбы США и Британии заявили о «причастности» России к кибератакам

Короткая ссылка
Американские и британские спецслужбы опубликовали совместный доклад, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.
Спецслужбы США и Британии заявили о «причастности» России к кибератакам
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в докладе говорится, что «по меньшей мере с середины 2019-го по начало 2021 года ГРУ, воинская часть 26165 якобы «использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределённых и анонимизированных» попыток получения доступа к объектам.

Также в докладе утверждается, что кибератаки «почти наверняка продолжаются до сих пор».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США не последовало.

В Кремле подчёркивали, что Москва непричастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить