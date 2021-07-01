Спецслужбы США и Британии заявили о «причастности» России к кибератакам

Американские и британские спецслужбы опубликовали совместный доклад, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.

Как передаёт РИА Новости, в докладе говорится, что «по меньшей мере с середины 2019-го по начало 2021 года ГРУ, воинская часть 26165 якобы «использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределённых и анонимизированных» попыток получения доступа к объектам.

Также в докладе утверждается, что кибератаки «почти наверняка продолжаются до сих пор».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва направила Вашингтону свыше 40 обращений, связанных с кибератаками на госструктуры и системы России, однако ответа со стороны США не последовало.

В Кремле подчёркивали, что Москва непричастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.